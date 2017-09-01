Программе "Сиротству – нет!", которую реализует фонд Ахметова, исполняется 9 лет

Накануне Дня знаний сотрудники фонда Рината Ахметова приехали в гости в детский дом семейного типа в Запорожье, где проживает семья Зарецких. Этой семье фонд помогает уже не первый год. В этот раз детям подарили ноутбуки для учебы.

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Еще до начала боевых действий фонд Ахметова приобрел семье Зарецких дом, который находился в непосредственной близости от аэропорта. Семью пришлось срочно эвакуировать.

Семья решила остаться в Запорожье. В это непростое время фонд оказывал всю необходимую поддержку. Власти города выделили Зарецким часть здания бывшего детского сада, где они сейчас и проживают.

Алексей и Валерия Зарецкие воспитывают десятерых детей, восемь из которых – приемные. Они любят своих ребят и делают для них все возможное.

«Важно, чтобы дети жили не в интернате, а в семье. Сначала у нас была небольшая семья, но со временем мы разрослись до детского дома семейного типа, – рассказывает Алексей Зарецкий. – В нашей семье воспитывается 10 детей. Самой младшей дочке 8 лет. Буквально за месяц до начала боевых действий мы взяли двух сестер. У них непростая судьба – их мама умерла».

Повидавшие ужас войны дети начинают привыкать к мирной жизни, понемногу забывают страшные картины прошлого и готовятся к началу нового учебного года, дополнительно изучая иностранные языки.

«У нас уже двое студентов и старшеклассник. Постоянно нужен компьютер для выполнения различных учебных заданий, написания рефератов. Спасибо фонду Рината Ахметова за ноутбуки, нам теперь будет намного легче обучаться», – говорит 17-летняя Елена, воспитанница Зарецких.

По словам директора фонда Александра Вишнякова, помощь осуществляется в рамках программы фонда Рината Ахметова «Сиротству – нет!».

«Программе в этом году исполнилось 9 лет. За это время 8 755 детей обрели семью и любовь близких. Мы делали для этого все возможное», – отметил Вишняков.