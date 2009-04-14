В американских витаминах нашли ядовитый свинец

Независимая американская лаборатория обнаружила, что содержание ингредиентов в более чем 30 процентах продаваемых в США мультивитаминов не соответствует указанному на упаковке. Кроме того, часть препаратов оказалась загрязнена свинцом.

Частная некоммерческая лаборатория ConsumerLab.com, расположенная в Уайт-Плейнз, штат Нью-Йорк, создана для независимой оценки медицинской и пищевой продукции. Недавно она подвергла анализу ряд мультивитаминных пищевых добавок, присутствующих на американском рынке, и обнаружила многочисленные отклонения от норм.

Так, три исследованных поливитамина для детей содержали чрезмерные количества витаминов A, B2, PP и цинка, что при регулярном приеме может привести к нарушениям зрения, анемии, снижению иммунитета, повреждению печени и костей.

Два из трех витаминных препаратов для мужчин также оказались непригодными: один был загрязнен свинцом, а в другом содержалось повышенное количество фолиевой кислоты. Некоторые поливитамины для женщин, беременных и пожилых людей не содержали заявленного количества витамина A.

Многочисленные нарушения были выявлены также при анализе общих мультивитаминов, а в одном из витаминных напитков содержание фолиевой кислоты в 15 раз превышало указанное на этикетке.

MedPortal.ru