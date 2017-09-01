В программе "Доступные лекарства" принимают участие около 30 % аптек

Из отдельных регионов Украины в Антимонопольный комитет поступает информация относительно искусственного осложнения допуска аптечных учреждений к участию в правительственной программе «Доступные лекарства».

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Как сообщает пресс-центр АМКУ, такая информация поступила из Черновицкой, Харьковской, Полтавской, Закарпатской, Волынской, Киевской областей и Черкассах.

По данным ведомства, по состоянию на 31 августа этого года к реализации программы «Доступные лекарства» присоединились 6179 аптек и аптечных пунктов по всей территории Украины. Для сравнения в мае участвовали 4100 аптечных учреждений.

Отмечается, что, учитывая общее количество аптек в Украине, в реализации программы «Доступные лекарства» на сегодняшний день участвуют около 30%.

Как известно, правительственная программа «Доступные лекарства» стартовала с 1 апреля 2017 года. В соответствии с этой программой, больные бронхиальной астмой, диабетом II типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями могут получить по рецептам врачей бесплатно или с незначительной доплатой в аптечных учреждениях лекарственные средства (отечественного и иностранного производства).

Правительственная программа «Доступные лекарства» предусматривает задействование в их реализации как можно большего количества аптек, что должно способствовать действенной конкуренции, направленной на удовлетворение потребностей населения в получении жизненно необходимых им лекарств.