ООН передала жителям оккупированных районов Луганщины гуманитарную помощь

Через КПВВ «Новотроицкое» на выезд на неконтролируемую территорию Донбасса последовали 7 грузовых автомобилей от ООН с гуманитарной помощью.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«Транспорт перевозил груз общим весом более 41 тонны. И это, в частности, груз для жителей Луганской области. Это предметы индивидуальной гигиены и наборы для детского раннего обучения», - сказал Мотузяник.