7 простых правил здорового питания

Многие страдают таким расстройством - зацикленностью на здоровом питании. Этот диагноз поставил автор лекций о еде Майкл Поллан.

Майкл Поллан говорит, что все, что он изучил о еде и здоровье можно собрать в несколько слов: “Ешьте пищу, не очень много, по большей части - растительную”.

Первые два слова - наиболее важные. “Ешьте пищу” значит есть реальную пищу - овощи, фрукты, цельнозерновые и, конечно же, мясо и рыбу. Главное - избегайте, как говорит, Майкл Поллан, “съедобные субстанции, похожие на пищу”.

Майкл объединил свои главные советы в 7 пунктов:

1. Не ешьте ничего, что ваша бабушка не признает за пищу. Когда вы возьмете баночку с йогуртом, попытайтесь прочитать его состав из 15 ингридиентов, которые вы с трудом произносите. А потом спросите себя: “Что это все делает в этом йогурте?”, - говорит Поллан.

2. Не ешьте ничего, что состоит более чем из 5 ингредиентов, или из ингредиентов, которые вы с трудом произносите.

3. Когда в следующий раз окажитесь в магазине, обратите внимание на то, что свежие продукты, как правило, стоят по периметру (на границах магазина), так как так их проще заменить, если у них закончится срок годности.

4. Не ешьте продукты, которые не портятся. “Правда, существуют исключения из этого правила - например, мёд”, - говорит Майкл Поллан.

5. Важно не только, что вы едите, но и как вы едите. “Покидайте стол с небольшим чувством голода”, - говорит Майкл Поллан. - “У многие народов есть правило, что прекращать трапезу нужно до того, как они будут сытыми”. В Японии говорят, что они едят до тех пор, пока не будут сытыми на четыре пятых. Исламская культура придерживается подобного принципа”.

6. Семьи традиционно едят вместе, за столом, без телевизора, в определенное время. Это хорошая традиция - наслаждаться едой с людьми, которых любите.

7. Не покупайте пищу, где вы заправляетесь. В США, например, 20% продуктов съедается в автомобиле, что не очень-то содействует здоровью (сухомятка, автомобильные выхлопы и т.д.).

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