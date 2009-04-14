Излечим ли хламидиоз?

Наверняка, вам приходилось слышать о том, что хламидиоз можно сравнить с хамелеоном, так как он может принимать различные формы. А носителями хламидий могут быть не только люди, но и другие живые существа, например, кошки и собаки (бездомные), а также птицы, которые являются переносчиками орнитоза, который представляет собой разновидность хламидийной инфекции, напоминающей по симптоматике воспаление легких.

Чтобы не обмануться в полученных результатах проведенных анализов, следует делать их в одной и той же лаборатории, чтобы при этом использовались одинаковые тест-системы, а ведь в различных медицинских учреждениях они свои и оцениваются по-разному.

К числу самых надежных методов диагностики относится посев, который подразумевает выделение хламидий в культуре клеток с определением их чувствительности к антибиотикам. Если же при проведении подобного анализа результат окажется положительным, то можно быть уверенными в том. что в организме присутствуют бактерии.

Но, к сожалению, не все медучреждения могут позволить себе проведение подобных исследований из-за их высокой стоимости и трудоемкости. Чаще всего при диагностике используется ПИФ (тестирование методом прямой иммунофлуорестенции), который имеет существенный недостаток, так как сохраняется риск получения ложного результата, в виду того, что лаборант может принять хламидии за другие клетки, например, за стафилококки.

Высокой точностью результата обладает не только посев, но и соскоб со слизистой оболочки, который подвергается обследованию методом полимеразной цепной реакции. В дополнение к этому проводится и иммуноферментный анализ крови, который призван определить антитела к болезни.

Этот анализ позволяет определить стадию, на которой находится заболевание, то есть является ли оно острым или же перешло в хроническое.

Чтобы диагностическая картина была наиболее точной, за две недели до проведения обследования не следует принимать никаких антибиотиков.

Что же касается вопроса о том, что хламидиоз считается неизлечимым недугом, то это неправда. Для этого лишь требуется очень серьезно относиться к собственному здоровью и не нарушать рекомендаций врача. Ведь зачастую случается так, что пациент самостоятельно прекращает прием антибиотиков, а через некоторый промежуток времени вновь обращается к врачу, а за этот период инфекция уже успевает приспособиться к принимаемому ранее лекарственному препарату, а это значит, принимать его уже не имеет смысла. В этом случае больному назначаются более серьезные и тяжелые препараты, что значительно затрудняет и удлиняет курс лечения.

Излечиться от хламидиоза обязательно должны оба партнера, в противном случае повторные заражения будут происходить вновь и вновь, а затраченные время и финансы окажутся выброшенными на ветер. Да и прием антибиотиков не является полной гарантией выздоровления, так как эти препараты способны уничтожать лишь ту инфекцию, которая находится в свободном межклеточном пространстве, а те хламидии, которые скрываются внутри самих клеток, практически остаются недосягаемыми.

Поэтому, одновременно с приемом антибиотиков проводится иммуномодулирующая терапия, которая оказывает воздействие на иммунитет, что позволяет ему распознавать зараженные клетки и уничтожать в них «врага». Курс лечения, как правило, составляет двадцать дней, после этого трижды проводятся контрольные обследования, интервал между которыми составляет полтора месяца. Первое такое обследование проводят не ранее чем через месяц, так как за этот период происходит смена клеток в нашем организме, а это значит, что результат будет наиболее достоверным. Лишь после третьего тестирования, которое даст отрицательные результаты, можно говорить о полном излечении.

www.gen.su