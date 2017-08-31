Медучреждения в регионах получат стенты для бесплатных операций при остром инфаркте миокарда - Минздрав

Медицинские учреждения в регионах получат стенты для бесплатных операций при остром инфаркте миокарда.

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Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения, первая партия стентов в количестве 4657 штук уже в ближайшее время будет распределена в регионы.

В Минздраве подчеркнули, что общественность и СМИ должны контролировать, чтобы пациенты, которым требуется неотложная операция по стентированию, получали стенты бесплатно.

Все закупленные медицинские изделия прошли длительный процесс замены регистрационного свидетельства сертификатом соответствия требованиям технических регламентов и получили санитарно-эпидемиологическое заключение, подтверждающее качество этих продуктов и их безопасность для жизни и здоровья украинских пациентов, отметили в Минздраве.

Министерство здравоохранения с помощью международной организации Crown Agents обеспечили украинцев самыми современными стент-системами. На выделенные из госбюджета-2016 средства в размере 5,9 млн долл. закупили инновационные стенты и сопутствующее оборудование для проведения экстренной имплантации пациентам в первые часы острого инфаркта.

В Минздраве отметили, что в Украине необходимо создать реперфузионную сеть.

По словам соучредителя Ассоциации интервенционных кардиологов Украины Максима Соколова, в Украине появится 13 новых реперфузионных центров.

"Это будут медицинские учреждения с современным оборудованием, где помощь пациентам будет предоставляться в режиме 24/7/365. Пациенты, которые нуждаются в неотложном стентировании, смогут получить своевременную, высокоспециализированную и бесплатную медицинскую помощь по самым современным стандартам", - сказал Соколов.