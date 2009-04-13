В І квартале этого года украинцы усыновили 480 детей

По оперативным данным, поступившим из регионов в Государственный департамент по усыновлению и защите прав ребенка Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, на протяжении І квартала 2009 года граждане усыновили 480 детей из числа сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта, это на 20% больше, чем за соответствующий период прошлого года, когда украинцы усыновили 404 детей.

В целом, на протяжении первых трех месяцев 2009 года усыновлено 934 ребенка (454 ребенка усыновили иностранцы).

По итогам 2008 года, который был объявлен Годом поддержки национального усыновления и других форм семейного воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, нашли семью 20 тыс. 333 ребенка.

По состоянию на 1 января 2009 года на централизованном учете на усыновление состояли около 32 тысяч детей, из которых 28 тыс. 438 – дети в возрасте от 5 до 18 лет.