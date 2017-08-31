Съедобные грибы могут вызвать тяжелое отравление организма - медики

Отравиться можно не только ядовитыми грибами, но и съедобными, если они не прошли надлежащей термической обработки или выросли на загрязненных территориях, подчеркивают медики.

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Чтобы избежать отравления кладите грибы в корзину только при полной уверенности в том, что они съедобны.

Не берите старых, перезревших или очень молодых грибов, в которых нечетко выражены внешние признаки, а также грибов, которые растут вблизи скоростных трасс или на радиационно загрязненных территориях.

Не собирайте грибов во время засухи. В жаркую погоду изменяется обмен веществ в организме гриба, он теряет воду и накапливает токсины.

Не покупайте грибы на стихийных рынках или у продавцов на автодорогах. Покупайте грибы в местах, где они проходят соответствующий контроль.

Не ешьте сырых грибов. Внимательно проверьте собранные грибы перед тем, как начинать готовить блюдо или делать заготовки. Отобранные грибы сначала тщательно промойте и отварите. Советуем кипятить грибы дважды (залить чистой водой после первого кипения). После второго кипения, проварите грибы еще 15-20 минут.

Готовые блюда из грибов храните в холоде в эмалированной посуде, не больше суток.

Не кормите грибами детей. Нельзя употреблять грибы беременным и женщинам, которые кормят грудью.

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Симптомы грибного отравления могут появляться в разное время – от 30 минут до нескольких суток - в зависимости от вида грибов, которые вы употребляли. Симптомами грибного отравления могут быть головокружение, тошнота, сильная жажда, судороги, посинение губ, ногтей, похолодание рук и ног, галлюцинации, расстройство или потеря сознания, нарушение дыхания и сердечной деятельности.

Если после употребления грибов вы наблюдаете у себя или своих близких симптомы отравления – немедленно вызывайте "скорую помощь". Не выбрасывайте остатки грибов – их анализ поможет врачам быстрее определить вид яда, который попал в организм.