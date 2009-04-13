Украина консолидируется в борьбе с туберкулезом

7 апреля 2009 года состоялось заседание Национального совета по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ/СПИДу, на котором фонд Рината Ахметова "Развитие Украины" был выбран основным реципиентом возможного гранта Глобального фонда на борьбу с туберкулезом. Для управления грантом фонд предложил в качестве субреципиентов Министерство здравоохранения, Государственный департамент по вопросам исполнения наказаний, PATH, Общество Красного Креста Украины, Международный альянс по ВИЧ/СПИД. Субреципиенты будут утверждены на очередном заседании Национального совета, который состоится в мае.

Такая консолидация сил государственных структур, общественных и международных организаций свидетельствует о том, что в стране есть четкое понимание серьезности угрозы, особенно в условиях финансового кризиса. Фонд благодарит всех партнеров и надеется, что в таком составе Украина представит качественную заявку и выступит сильной командой, которая сможет эффективно реализовать программу Глобального фонда по борьбе с туберкулезом.

Заявка Украины о финансировании программы по борьбе с туберкулезом в размере не менее 100 млн. долларов будет отправлена на рассмотрение Глобальному фонду до 1 июня 2009 года. Решение будет вынесено в ноябре 2009 года. В случае принятия положительного решения, Украина будет получать эти деньги поэтапно. Это поможет государству бороться с эпидемией туберкулеза, предоставляя качественные медицинские и немедицинские услуги людям, которые столкнулись с проблемой туберкулеза.

Напоминаем, что фонд Рината Ахметова Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» с 2007 года реализует проект «Остановим туберкулез», направленный на преодоление эпидемии этого заболевания в Украине. В рамках проекта реализуется программа действий на национальном уровне, а также действует пилотная региональная «Программа преодоления эпидемии туберкулеза в Донецкой области в 2007-2011гг.».