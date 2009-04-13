В Украине не издают учебников для детей с плохим зрением

Народный депутат Украины Оксана БИЛОЗИР обеспокоена тем фактом, что в Украине уже несколько лет не издаются школьные учебники с увеличенным плоским шрифтом и специальные тетради для детей с ослабленным зрением.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе О.БИЛОЗИР, об этом депутат заявила во время встречи с преподавательским коллективом и учениками Одесской специальной общеобразовательной школы-интерната №87 І-ІІ степеней для слабовидящих детей.

"Я посмотрела в учебник истории, по которому сейчас занимаются эти дети. Так там шрифт маловат и для ребенка с нормальным зрением. Детям, у которых ослаблено зрение, учиться по таким учебникам не только сложно, но и вредно. И безусловно, такая ситуация становится на пути усилиям медиков этого учебного заведения улучшить ребенку зрение", – заметила депутат.

О.БИЛОЗИР отметила, что изготовление учебников с увеличенным плоским шрифтом не является чем-то чрезвычайно сложным.

"Фактически, это те же учебники, но с увеличенным шрифтом. Технически это просто сделать. Поэтому, Украина должна немедленно возобновить выпуск учебников для детей с ослабленным зрением", – заявила депутат.

В Одесскую специальную общеобразовательную школу-интернат №87 І-ІІ степеней для слабовидящих детей О.БИЛОЗИР пожаловала в рамках акции "Почувствуй сердцем", целью которой является помочь детям с дефектами зрения через музыку почувствовать красоту мира. Депутат подарила детям собственные компакт-диски и компакт-диски известных украинских исполнителей.