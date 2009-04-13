Ющенко подписал закон о повышении ставок акцизного сбора на табачные изделия

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам акцизного сбора».

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла этот документ 31 марта 2009 г.

Законом устанавливаются такие ставки акцизного сбора на табачные изделия: сигары, включая сигары с отрезанными концами, и сигарили (тонкие сигары), с содержанием табака - 60 грн. за 100 шт., сигареты без фильтра, папиросы - 35 грн. за 1000 шт., сигареты с фильтром - 60 грн. за 1000 шт. (до повышения этот показатель составлял 47 грн.).

По закону, налоговое обязательство по уплате акцизного сбора за каждое собственное название сигарет (с дополнительной информацией относительно характеристик продукта, в случае ее наличия), которое вычисляется одновременно по ставкам в процентах к обороту с продаж и в твердых суммах с единицы реализованного товара (продукции), не может быть менее: 50 гривень за 1000 штук сигарет без фильтра, папирос (код товара (продукции) согласно УКТ ВЭД 2402 20 90 10); 100 гривень за 1000 штук сигарет с фильтром (код товара (продукции) согласно УКТ ВЭД 2402 20 90 20)».

Этот закон вступает в силу с 1 мая 2009 года. Законом поручается Кабинету Министров Украины при подготовке изменений к Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» предусмотреть направление поступлений сверх объемов, определенных в дополнении № 1 к Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», которые связаны с введением в действие этого Закона, на: первоочередные меры и программы по охране здоровья (лечение онкологических, сердечно-сосудистых и сосудисто-мозговых заболеваний, обеспечение медицинских мероприятий по борьбе с туберкулезом, профилактике и лечению СПИДа); осуществление финансовой поддержки предприятий агропромышленного комплекса; развитие сети автомобильных дорог и мостов.

Как сообщалось, этот закон является частью предложенных правительством мер для борьбы с кризисом.