На Закарпатье прошла акция «Брось сигарету – возьми минералку!»

В Ужгороде два дня подряд проходила студенческая акция «Брось сигарету – возьми минералку!».

Социальный проект против курения «Брось сигарету – возьми минералку!» прошел в рамках конкурса красоты «Мисс и Мистер ЗАКДУ 2009», сообщила корреспонденту УНИАН председатель оргкомитета конкурса красоты Галина ТАБАШ.

С ее слов, проект проходил вблизи зданий Закарпатского государственного университета. Инициаторами акции выступили самые красивые студенты Закарпатского государственного университета, которые будут принимать участие в финальной части конкурса красоты «Мисс и Мистер ЗАКДУ 2009», который пройдет 30 апреля 2009 года в Ужгороде.

Во время акции участники проекта, одетые в фирменные футболки с логотипами и лозунгами кампании, призывали студентов и преподавателей отказаться от сигарет в пользу минеральной воды. «Каждый желающий мог обменять сигарету стоимостью 30 копеек на стакан минеральной воды за 90 копеек, и так приобщиться к акции. Как знать, может, кто-то после этого и бросит курить», — сказала глава оргкомитета.

Все изъятые папиросы будут уничтожены. Г. Табаш также сообщила, что в ЗАКДУ курят больше половины студентов и преподавателей.