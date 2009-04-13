Почему нужно лечить малейшую болячку?

Умерла знакомая, молодая женщина, от банального оперативного вмешательства – удаления желчного пузыря. Диагноз при вскрытии был таким неожиданным, что не поверили не только родственники. Даже врачи, делавшие операцию, засомневались.

Операция была плановая, все анализы были в пределах нормы, операция была проведена безупречно. Однако в послеоперационном периоде развилась такая жуткая инфекция, которая у нормальных горожан не встречается уже лет 100. Человек погиб не от операции, а от внутренней латентной инфекции, о которой он сам ничего не знал. Не знал, или не помнил? Каждый из нас в детстве получал царапины, падал, лизал сосульки, некоторые ели песок из песочницы, и, конечно, мы не помним об том, что прошло для нас бесследно. Но, как поётся в известной песне: «Ничто на Земле не проходит бесследно…»

В детстве у нормально развивающего человека иммунитет невероятно высок. Именно поэтому наши синяки и ссадины так быстро заживают. С годами так же, как и все системы организма, ослабевает и иммунная система. Существуют инфекции, которые могут находиться в латентном (скрытом) состоянии, если в момент заражения иммунитет был высоким, но недостаточным, чтобы полностью убить вражеских пришельцев – бактерий, микробов, вирусов.

Так же, в латентном состоянии, могут заснуть на долгие годы личинки гельминтов (глистов) и даже некоторых насекомых, паразитирующих в организме человека. В детские годы мы вполне можем пропустить лёгкое недомогание, тошноту, боль в животе, если они быстро проходят. Таким образом в организме может накопиться не одна, а несколько опасных болезней, о которых человек до поры до времени ничего не знает. Когда организм ослабевает (по разным причинам, например, с возрастом), вот тут-то они и начинают вылезать, эти тайные болезни. И раскрываются они, как капустные листья, – сначала появляются недавно занесённые инфекции, потом открываются всё более ранние.

«Оболочковый» эффект впервые описали русские хирурги, работавшие в Императорском госпитале во время Первой мировой войны (Г.Меер, И.Фильчиков, «Инфекции в военно-полевой хирургии. Практический опыт», 1916 г., Издание Русской Академии медицинских наук). Они заметили, что молодые солдаты, перенесшие ампутации конечностей, например, умирали вовсе не от операции, а от совершенно неожиданных инфекций, которых не было, когда больные поступали в госпиталь.

Но, к сожалению, эта работа осталась практически не замеченной, и про оболочковые инфекции по-прежнему не было известно. Больные умирали от неизвестных причин, а пациенты и их родственники кляли медиков на чём свет стоит.

Вторая мировая война, конечно, дала огромный опыт в военно-полевой хирургии, но это время совпало с применением первых антибиотиков, которые были очень токсичны, и проявления оболочковых инфекций были смазаны. К тому же не было тогда времени писать научные работы, а зачастую и некому.

За оболочковые инфекции взялись американские врачи. Американцы и дали им название «Enviro-infections» – оболочковые инфекции. Было обнаружено, что после 30-40 лет либо после перенесённого стресса, либо после большой кровопотери, либо при оперативном вмешательстве (а последняя причина – и стресс, и кровопотеря!) проявляются несвойственные данному организму заболевания. Причем, вылечив одну инфекцию, врачи сталкиваются с другой, ещё более нелеченной. Расспрашивая больных о том, где они побывали за свою жизнь, как прошло их детство, специалисты пришли к выводу о том, что именно недолеченность когда-то перенесенных инфекций влечет за собой их активизацию через многие годы. 30-40 лет – этот тот срок, в течение которого организм может жить на иммунитете, заложенном с детства. Ещё 500 лет назад этот был «критический срок дожития» – люди дольше просто не жили.

При тяжёлых и затяжных стрессах, которыми так изобилует наша сегодняшняя жизнь, оболочковые инфекции лезут сами собой. Люди говорят: «Вот умер у неё муж, теперь из больниц не вылезает, как беда женщину подкосила!» И это – горькая правда.

Что же делать? Ответ: лечиться. Последовательно и основательно лечить каждую вылезшую болячку. И не воспринимать это как наказание, а воспринимать как отдачу долгов своему многострадальному организму. Он столько лет сдерживал врагов, которые поселились у Вас внутри, давил их изо всех сил, а вот теперь силёнок у него стало не хватать! Организму надо помочь. И надо сказать спасибо природе, которая так устроила, что не сразу все болезни на нас сваливаются, а по мере их поступления.

А ещё: берегите детей! Чаще мойте им руки, и не только перед едой. Следите за тем, чтобы Ваш ребёнок меньше падал. Чтобы он не играл с детьми, откровенно больными. Чтобы он не был покусан ни домашними, ни бродячими животными. Если Вы едете в другую страну на отдых, помните, что там – другая вода, другие микроорганизмы, другие паразиты (особенно в южных странах), от которых у Вас нет иммунитета. Если с Вами там случилась беда – обязательно пролечитесь «по полной», не откладывайте это на тот период, когда у Вашего организма, быть может, уже не будет шансов сопротивляться.

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