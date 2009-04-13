В Киеве - почасовая аренда помещений медучреждений?

В Киевской городской госадминистрации с целью пополнения столичного бюджета изучают возможности почасовой аренды помещений коммунальных лечебно-профилактических заведений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной горгосадминистрации.

В частности, первый заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ поручила провести инвентаризацию всех залов для торжественных собраний в медицинских заведениях города с целью дальнейшего принятия решения относительно их почасовой аренды.

В КГГА также проинформировали, что состоялось заседание специальной комиссии при КГГА, где рассматривался вопрос продления и перезаключения договоров аренды помещений столичных медзаведений. В работе комиссии приняли участие представители управлений КГГА, депутаты Киевсовета, руководители лечебных учреждений – арендодатели и арендаторы.

Учитывая, что договоры аренды коммунального имущества заключаются лишь после проведения конкурса по определению арендатора, который может проходить до 6 месяцев, И.КИЛЬЧИЦКАЯ предложила заключать на этот срок краткосрочные временные договоры аренды до момента окончания конкурса с посторонними арендаторами для привлечения дополнительных средств в бюджет города.