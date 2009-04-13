Обычный чай: уход за кожей и волосами

Кто не знает о том, что чай аккуратно и бережно снимает усталость с воспалённых глаз? Достаточно приложить чистую ватку, смоченную свежим раствором крепкого чая, к закрытым векам и полежать в тишине несколько минут. Такая процедура – отличная возможность передохнуть, десятиминутный релакс позволит легко решить многие задачи дня.

Можно сделать глазные ванночки из крепкого раствора чая. В аптеке продаются маленькие прозрачные стаканчики – специально для промывания глаз. Можно использовать для этих целей и чистые одноразовые стопки. Стаканчик с крепким негорячим раствором чая плотно приложить к глазу. Голову откинуть и в таком положении открывать-закрывать глаз десять-пятнадцать раз. В самом конце открыть глаза и повращать глазным яблоком вверх-вниз, вправо-влево. Можно взять чистую миску и проделать то же упражнение, опустив лицо в раствор крепкого чая. Закончив процедуру, сполоснуть лицо прохладной водой и смазать его питательным кремом.

Мешки под глазами помогут убрать обычные разовые чайные пакетики. Для этого нужно сначала обдать их кипятком и сразу же положить в морозилку на 20 минут. Затем – на 10 минут на закрытые глаза.

Для увядающей кожи можно порекомендовать утренние умывания лица и шеи крепким раствором чая. Одна оговорка – чай даёт эффект лёгкого загара, для бледных аристократических лиц этот рецепт не подойдет. В зимний период перед выходом на улицу также не рекомендуется пользоваться никакими водными растворами для умывания.

Если кожа лица жирная, в чайный раствор добавляются несколько капель лимона. Такой рецепт лосьона поможет сузить поры.

Если кожу необходимо защитить от солнечного загара – летом, перед выходом на улицу, следует умыться крепким чайным настоем.

Настой чая входит во многие маски для лица. Для стареющей, увядающей кожи можно порекомендовать, к примеру, такой рецепт лифтинговой маски.

Чайную ложку черного чая заварить в четверти стакана крутого кипятка. Накрыть крышкой и дать настояться 30 минут. Затем процедить и этот раствор использовать для приготовления маски. Столовую ложку муки развести раствором чая до густоты жирной сметаны, растереть с одним желтком. Нанести на очищенную кожу лица на 20 минут. Смыть сначала тёплой водой, затем прохладной, промокнуть чистым полотенцем и смазать кремом.

Отличная маска для морщинистой кожи лица. Две чайные ложки мёда, две столовые ложки сухой овсянки, 2 столовые ложки воды и столовая ложка крепкой заварки. Прогреть эту массу на водяной бане или 30 секунд в СВЧ-печи. Затем толстым слоем нанести на чистое лицо, накрыть бумажной салфеткой и сверху полотенцем. Включить релаксирующую музыку. Через 20 минут смыть маску тёплой водой. Такую маску можно применять и для сухой кожи.

Если вдруг вы обнаружите, что лицо отекло, и это не связано с каким-то серьёзным заболеванием, можно помочь себе очень просто. И в этой ситуации тот же помощник – крепкий чай. Вернее, спитая заварка. Гущу из заварочного чайника положить на чистую марлю и плотно прижать к лицу. Под такой маской отдохнуть 20 минут. Смыть. Кремом не смазывать!

При потливости рук и ног делают ванночки из крепкой чайной заварки. Отличное средство!

При выпадении волос крепкий раствор чая втирают в кожу головы каждый вечер. Курс – 10 процедур. Этот рецепт прекрасно способствует отращиванию волос. Чайный настой усиливает их рост.

«Чай не пил – какая сила? Чай попил – совсем ослаб…»

Вслед за И.А. Гончаровым воскликнем: «Чай умеют пить только в России!» А сохранять красоту – по всему миру. Будьте всегда молоды, бодры и привлекательны.

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