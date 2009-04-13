Прорыв в лечении артериальной гипертензии

Медикам из Мельбурна удалось вылечить гипертензию с помощью новой методики даже у тех пациентов, которым не помогали лекарства.

Директор Центра сердечно-сосудистых исследований и терапии, профессор Генри Крум изобрел новую хирургическую процедуру, которая разрушает нервы возле почек и резко понижает артериальное давление.

Эта методика особенно полезна при высоком риске сердечного приступа или инсульта, который не поддается корректировке лекарствами.

Результаты этого исследования будут применяться по всему миру.

Примерно 20% пациентов, которым не помогают лекарства, смогут избавиться от повышенного давления. Методика была испытана на 50 участниках, после которой давление снижалось самостоятельно на протяжении 1-3 месяцев, а потом остановилось на нормальном уровне.

Процедура выполняется при местной анестезии с применением радиочастотных волн, направляемых к нерву с помощью зонда. Таким образом, нервы в артерии, ведущей кровь в почки, погибают. Ученые давно полагали, что именно этот участок органа отвечает за высокое давление.

При этом зонд не повреждает другие клетки, и процедура очень безопасна.

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