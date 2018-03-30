8 секретов здорового сердца

Наверняка многие занимаются спортом и развивают свое тело и разум, подбирают оптимальный режим тренировок и питания. Но даже если вы всего этого не делаете, вам наверняка хочется быть здоровым. В любом случае в первую очередь стоит обратить внимание на здоровье сердца и сердечнососудистой системы.

Конечно, существуют некоторые факторы, которые от вас не зависят, вроде генетической предрасположенности к сердечнососудистым заболеваниям, но многое зависит и лично от вас. И чем раньше вы начнете следить за своим здоровьем, тем легче вам будет в дальнейшем. Вот 8 ингредиентов, которые помогут вам поддерживать здоровье сердца.

1 — Сократите потребление черного мяса

Если вы любите черное мясо (баранина, говядина), то вам стоит задуматься. Конечно, это мясо может быть полезно для получения железа и протеинов, но употреблять его слишком часто не стоит. Лучше ограничить употребление этого мяса до 2−3 раз в неделю.

В остальные дни протеин лучше получать из других источников вроде рыбы (особенно богатой жирными кислотами omega-3), птицы, бобовых и продуктов с низким содержанием жира.

2 — Употребляйте больше фруктов и овощей темного цвета

Диета, в которой много фруктов и овощей в любом случае окажется лучшей защитой перед болезнями. Когда вы будете подбирать фрукты и овощи — особо внимание уделите более темным плодам (например, винограду). В большинстве случаев именно в них содержится больше антиоксидантов, которые полезны для здоровья.

3 — Контролируйте свой уровень инсулина

Лучший способ избежать резких скачков содержания инсулина — предпочитать наименее обработанную пищу. Картошка, овсянка и шелушенный рис с этой точки зрения будут гораздо лучше, чем белый хлеб и макароны.

4 — Готовьте сами

Приготовление пищи дома поможет не только сэкономить, но и точно знать, что именно идет на стол. Да и готовить для себя вы наверняка захотите только из лучших продуктов.

5 — Увеличьте содержание растворимой клетчатки в пище

Если вы уже обратили внимание на пункт 3 и стали соответственно подбирать пищу, то точно начали увеличивать содержание растворимой клетчатки в ней. Тем не менее, постарайтесь увеличить его еще больше. К примеру, бобы являются отличным источником растворимой клетчатки. Но вот обработанной клетчатки постарайтесь избегать, особенно если ваша обычная диета была бедна ею.

6 — Сократите потребление сыра

Сыр является одним из основных источников насыщенных жиров в пище современного человека. С учетом того, что многие блюда либо включают в себя расплавленный сыр, либо посыпаются им сверху, вам стоит внимательней отнестись к ним и по возможности исключить из своего рациона.

7 — Употребляйте алкоголь только в меру

Если вы употребляете алкоголь, то не обязательно полностью от него отказываться, чтобы сохранить сердце здоровым. Но его употребление стоит серьезно ограничить. Согласно исследованиям ученых, бокала вина в день вполне достаточно, чтобы не навредить сердцу, так что не стоит превышать эту дозу.

Кроме того, следите за употреблением кофеина. Его переизбыток может привести к серьезным проблемам. Действуя как стимулятор центральной нервной системы, кофеин дает дополнительную нагрузку на сердце.

8 — Занимайтесь спортом

Для здорового сердца хорошо подойдут кратковременные, но интенсивные упражнения.

Чтобы узнать в какой форме вы и ваше сердце — попробуйте во время пробежки резко ускориться, а затем замедлиться. Проследите, сколько времени сердцу потребуется, чтоб вернуться в нормальный ритм. Чем больше времени требуется — тем хуже ваша форма и тем вероятнее развитие сердечных заболеваний.

Теперь, когда вы знаете об этих восьми факторах здоровья сердца, попробуйте применить их к вашей жизни. И помните: ваш выбор образа жизни серьезно влияет на ваше здоровье, как в кратковременной, так и в долговременной перспективе.

newsland.ru