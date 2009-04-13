В Крыму объявлен режим высокой пожароопасности

Сегодня и завтра в Крыму ожидается высокая пожарная опасность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает Главное управление Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.

Кроме того, сообщили УНИАН в пресс-службе Главка, в течение сегодняшнего дня в автономии ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с.