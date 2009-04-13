Женщины легче справляются со стрессом

Все люди по-разному реагируют на стрессовые ситуации. Способ, благодаря которому наш мозг и тело приспосабливаются к острому и хроническому стрессу, имеет чрезвычайно большое значение для физического и психического здоровья. По прогнозам экспертов Всемирной организации здравоохранения, в течение следующих 20 лет стресс станет второй ведущей причиной смертности во всём мире.

Считается, что генетический код играет важную роль в различных ответах организма на стресс. Было подсчитано, что наследственность определяет примерно 62% уровня гормона стресса - кортизола. В попытке выявить генетические основы для борьбы со стрессом врачи Еврейского университета Иерусалима /Израиль/ и Университета Триера /Германия/ изучили образцы слюны участников исследования в стрессовых обстоятельствах, чтобы определить концентрации кортизола, а также рассмотрели выражение гена BDNF в клетках головного мозга, уровни которого снижаются при хроническом стрессе.

Результаты показали гендерные различия в ответе организма на стресс: оказалось, что женщины имеют более низкий гормональный ответ кортизола, чем мужчины, и, следовательно, в меньшей степени реагируют на социальный стресс. У мужчин была замечена противоположная ситуация: сильная активность кортизола при стрессе доказывает, что мужчины испытывают больше психологического напряжения и чаще нервничают при возникновении сложных обстоятельств. Неврологи заключили, что мужчины могут быть более уязвимы к депрессии и другим психо-неврологическим расстройствам при стрессовых событиях из-за особой деятельности мозга.

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