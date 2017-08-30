Счетная палата обвиняет Минздрав в провале закупок лекарств через международные организации

Министерство здравоохранения Украины провалило работу по государственной закупке лекарственных средств и медицинских изделий с привлечением с 2015 года международных специализированных организаций, считают в Счетной палате Украины, в связи с чем материалы аудита передаются в правоохранительные органы.

Читайте такжеМеждународные организации "сэкономили" Украине деньги на закупки лекарств, просто снизив необходимые квоты - эксперт

«Министерство провалило работу по решению процедурных вопросов соответствующих закупок. Определение перечня лекарственных средств и медицинских изделий, которые планировалось закупить в 2016-2017 годах, осуществлялось несвоевременно», - сообщается на сайте Счетной палаты со ссылкой на проведенный аудит эффективности использования средств госбюджета в 2015-2016 годах и первом полугодии 2017 года Министерством здравоохранения.

В отчете отмечается, что привлечение с 2015 года международных организаций в процесс госзакупок лекарственных средств и медицинских изделий в целом положительно сказалось на использовании средств госбюджета, однако аудит установил существенные недостатки в работе Минздрава.

«Министерство не обеспечило объективности выбора таких организаций для осуществления государственных закупок лекарственных средств и медицинских изделий, поскольку отсутствовал механизм применения определенных правительством критериев выбора и порядка его проведения», - говорится в документе.

В Счетной палате отметили, что в ряде случаев ответственные чиновники министерства и привлеченные специалисты затягивали сроки закупок и принимали необоснованные решения, в результате чего период от подготовки министерством закупок до поставки лекарств и медизделий конечным потребителям растянулся почти на два года.

«На конец июля текущего года от международных специализированных организаций не поступило лекарственных средств и медицинских изделий (по 27 направлениям из 35) за средства госбюджета 2016 года на 2,1 млрд грн, или на 62,4% перечисленных средств. По остальным направлениям поставки вообще не начаты», - говорится в отчете.

При этом, как подчеркнули в Счетной палате, закупки за средства госбюджета 2017 года еще не начинались, несмотря на то, что госбюджетом на эти цели предусмотрено 5,9 млрд грн.

Также аудиторы отметили, что министерство не обеспечило надлежащей организации использования закупленных лекарств, в результате чего в учреждениях здравоохранения и на складах госпредприятия «Укрвакцина» находятся просроченные лекарственные средства на десятки миллионов гривень.

Читайте такжеУкраинские больницы возвращают просроченные лекарства, закупленные международными организациями

«Система закупок с привлечением международных специализированных организаций фактически выведена из-под контроля широкой общественности. Заседанием Счетной палаты принято решение передать материалы аудита в правоохранительные органы», - резюмировали в Счетной палате.

Ранее в Министерстве здравоохранения со ссылкой на оценки Счетной палаты Украины сообщали, что международные организации сэкономили 40% средств государственного бюджета Украины, предназначенных для закупки лекарств, и некоторые препараты закупались в 26 раз дешевле, чем до 2015 года.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 19 апреля принял решение о закупках лекарств и медицинских изделий в 2017 году через международные организации.

Впоследствии Министерство здравоохранения подписало соглашения с международными организациями, которые проведут закупки лекарств для Украины за бюджетные средства по 39 государственным программам на общую сумму 5,9 млрд грн.

В 2017 году закупки лекарств будут осуществлять Программа развития ООН, Детский фонд ЮНИСЕФ и британское закупочное агентство Crown Agents.