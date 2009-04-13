Донетчина: на одного жителя - свыше 390 кг вредных веществ

В Донецкой области в прошлом году на одного жителя пришлось свыше 390 кг выбросов вредных веществ.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении статистики Донецкой области.

В целом за прошлый 2008 год вредные выбросы стационарными и передвижными источниками в Донецкой области составили 1,8 млн. тонн.

Вместе с тем за счет сокращения промышленного производства выбросы загрязняющих атмосферу веществ от стационарных источников за 2008 год уменьшились на 120 тыс. тонн, или на 7,3%, и составили 1533 тыс. тонн.

Как отметили в управлении статистики, сократить вредные выбросы более существенно не позволяют устаревшие технологические процессы и недостаточная эффективность работы очистных сооружений.

Статистики отметили, что свыше 90% областного объема вредных выбросов стационарными источниками образуется на предприятиях металлургического комплекса, электроэнергетики и угольной промышленности. В результате воздушный бассейн испытывает значительные нагрузки, прежде всего, в тех городах и районах, где расположены эти предприятия: в Мариуполе, на который приходится 23% областных выбросов, в Марьинском районе - 11%, в г.г. Донецке, Дебальцево, Енакиево, Макеевке, Харцызске и Старобешевском районе - от 5 до 7%.

Вследствие чрезвычайно высокой концентрации в Донецкой области промышленного производства и транспорта на регион приходится более четверти всех выбросов вредных веществ в атмосферу в целом по Украине.