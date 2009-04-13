Как избавиться от забывчивости?

Сегодня на забывчивость жалуются все: и пожилые, и молодые. Есть ли верные средства от «дырявой» головы?

Современная жизнь с ее бешеным ритмом, постоянными проблемами, работой без перерывов на обед и отпуск больно бьет по умственной работоспособности. По мнению врачей, дефицит памяти чаще всего бывает связан с переутомлением, хроническим недосыпанием, стрессом, недостатком в рационе питания витаминов, особенно С, Е, группы В, благоприятно влияющих на работу мозга. Кстати, человеческому мозгу энергии требуется намного больше, чем любому другому органу. Составляя всего лишь 2% от веса тела, он потребляет около 25% всей энергии. Мозг сам вырабатывает энергию, расщепляя глюкозу, поступающую с кровью, а тратит ее на работу памяти, на мышление, эмоции.

Фрукты, сон, прогулки

Хотите быть собранным и внимательным?

Откажитесь от вредных привычек (курения и алкоголя), высыпайтесь и, конечно, больше бывайте на свежем воздухе.

Почаще включайте в рацион продукты, укрепляющие нервную систему и вызывающие положительные эмоции. К естественным антидепрессантам, способным снять нервное напряжение и улучшить настроение, относятся: хурма, айва, сладкие груши, бананы, виноград, манго, сыр, базилик, сельдерей, помидоры, тыква. Ученые убеждены: находясь в бодром настроении, мы способны схватывать на лету и переваривать самую трудную и скучную информацию.

Не пропускайте приемы пищи. Даже если вы не голодны, съешьте хотя бы свежие фрукты или выпейте чашку сладкого чая с лимоном – легкий перекус поможет восстановить уровень сахара в крови, от которого во многом зависит наша умственная активность.

Любая физическая нагрузка (например, утренняя зарядка, пешая прогулка, плавание, бег) улучшает снабжение мозга кислородом, заряжает энергией.

Принимайте витамины:

В1 – стимулирует нервную деятельность, повышает внимание, снимает раздражительность и вялость;В6 – снабжает нервные клетки глюкозой и тем самым обеспечивает их готовность дать отпор усталости и противостоять рассеянности;С – повышает работоспособность, снижает нервное напряжение, укрепляет иммунную систему, от состояния которой во многом зависит наше настроение и самочувствие.

Травы, травы…

Для восстановления и улучшения памяти приготовьте себе «умный напиток» из шалфея, рецепт которого был известен еще древнегреческим врачевателям. Оказывается, листья этого спасительного растения богаты эфирным маслом, в состав которого входят особые вещества, улучшающие усвоение поступающей в мозг информации. Залейте 10 г сухих измельченных листьев стаканом кипятка. Выдержите настой при комнатной температуре в течение получаса, а затем процедите через марлю. Объем полученного настоя доведите до 200 мл, разведя кипяченой водой. Принимайте 3 раза в день за полчаса до еды. Храните настой в прохладном месте не более 2-3 дней.

Хорошее средство от забывчивости – красные цветки клевера лугового. Свежие соцветия добавляйте в чай, а высушенные и измельченные цветки используйте для заправки первых блюд.

Улучшают работоспособность и мыслительные процессы ароматические масла базилика, можжевельника и розмарина. Используйте их для приготовления теплой ванны, во время массажа лица, ингаляции.

Зарядка для ума

Улучшить мозговое кровообращение вам поможет специальный комплекс упражнений. Старайтесь выполнять его каждый день. После зарядки хорошо принять контрастный душ и растереться жестким полотенцем.

1. Потягивание

Лежа на спине или сидя на стуле. Вытягивание рук вверх, в стороны и выгибание спины. Напряженное состояние сохраняйте 3-5 секунд, после чего расслабьте мышцы. Дышите спокойно и ровно. Повторите упражнение 3-4 раза.

2. Движение головой

Стоя, ноги на ширине плеч:

медленные наклоны головы вперед (так, чтобы подбородок уперся в грудь) и назад до отказа (6-10 раз);медленные повороты головы вправо-влево (5-10 раз в каждую сторону);медленные круговые движения головой вправо, потом влево. Повторить 4-5 раз.

3. Маятник

Раскачивание туловища взад-вперед. Ноги на ширине плеч, руки на поясе. Быстрый наклон туловища вперед примерно на 30°, резкое торможение. Быстрый наклон назад, затем снова наклон вперед и т.д.

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