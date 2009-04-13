Сны предупреждают о болезнях

Еще с древних времен было замечено, что порой нам снятся сны, которые предупреждают нас о болезнях. А вот современная наука пошла еще дальше, она уверена в том, что сны не только способны предупредить о надвигающейся опасности, но, и помогают в излечении недугов. Так как же распознать какую именно болезнь нам предрекает приснившийся сон, и как запрограммировать собственный организм на исцеление?

В первую очередь, следует знать о том, что ни о какой мистике в этом случае речи не идет, так как таким пророческим снам наука дает вполне логичное объяснение. Когда мы спим, наш мозг продолжает свою работу, при этом переключаясь с внешнего мира на внутренний, то есть «проводит проверку» наших внутренних органов.

Если какой-то из них подвергся изменениям или отмечается нарушения в его нормальной работе, то больной орган начинает посылать к мозгу тревожные импульсы. Тот, в свою очередь, трансформирует сигналы в более понятные человеческому восприятию образы и посылает нам в виде снов.

Здесь следует сказать о том, что в дневное время мы не способны воспринять эти сигналы, так как мозг реагирует лишь на внешние раздражители, а вот в ночные часы мы можем узнать об угрозе своему здоровью еще за неделю, а то и более.

Безусловно, считать любой кошмар симптомом надвигающегося заболевания не стоит, так как он может быть вызван стрессовыми ситуациями или какими-то душевными переживаниями, которые не имеют никакого отношения к состоянию здоровья, а может, ужасные сны лишь отражают пережитые когда-то неприятные моменты. Так как же разобраться с тем, какие сны несут в себе смысловую нагрузку, а какие нет?

Следует обратить внимание на собственное здоровье в том случае, если было замечено, что в последнее время «плохие» сны стали сниться значительно чаще, особую настороженность должны вызвать сны, часто повторяющиеся. В этом случае подсознание «прокручивает» один и тот же сюжет по нескольку раз, пытаясь тем самым обратить внимание на какую-то проблему, связанную с нашим самочувствием.

Следует помнить и о том, что каждому недугу соответствует определенный тип сновидения, давайте же на этом моменте остановимся более подробно.

Если вас мучают кошмары, в которых вам видятся падения в пропасть, гонки, преследования, погони и т.д., после которых вы просыпаетесь в холодном поту, испуганными и с учащенным сердцебиением, то вам следует обратить повышенное внимание на состояние сердечно-сосудистой системы. Медики говорят о том, что многие пациенты накануне сердечного приступа во сне чувствовали, как их кто-то душил, ударил сильно в грудь, они задыхались, одновременно пытаясь избавиться от тесной одежды и т.п.

Что же касается гипертонии, то в этом случае отмечается наличие отрывочных, тревожных снов, сопровождающихся раскатистыми или свистящими звуками, которые способны заложить уши. Также, зачастую им снятся ураганы, наводнения, землетрясения, разрушения, теракты, война и любые другие катаклизмы.

А вот при гипотонии эмоции и яркость в снах практически отсутствуют, они не насыщены действиями. Так например, человеку с пониженным артериальным давлением может сниться то, что он не в состоянии двигаться, сопротивляться, поднимать груз, но страха при этом он не испытывает, наоборот, присутствует апатия и равнодушие к происходящему во сне.

Если вы научитесь разбираться в собственных снах, то будете в состоянии «запрограммировать» их на исцеление. По мнению ученых, объясняется это тем, что во время сна активизируется наша иммунная система, что, при нужном воздействии на нее, нормализует работу органов и систем организма. Программировать сны мы можем научиться в срок от недели до месяца, главное, это обеспечить спокойный сон, которому ничто не должно мешать.

Примите привычную и удобную для вас позу, а затем сосредоточьтесь на том, что бы вы хотели увидеть во сне. Мысленно воспроизведите ту картину, которая способствует вашему выздоровлению, унося проблемы, беспокойства и недомогания. В этот момент следует повторять про себя такие слова, которые направлены на избавление от недугов, а предстоящее утро позволит чувствовать себя бодро и жизнерадостно. Не забывайте добавлять больше красок, яркости и мельчайших деталей в созданную мысленно картинку. Все это запомнит ваш мозг и воспримет, как руководство к действию, заставляя мобилизоваться все внутренние ресурсы организма, направив их на выздоровление.

А теперь давайте скажем несколько слов о диагностическом соннике:

- Если у вас присутствуют проблемы с желудочно-кишечным трактом, неприятные вкусовые ощущения (привкус горечи, крови во рту), то вам можно ожидать появления снов, в которых присутствуют драки с нанесением ножевых ранений в живот, операции, родовые схватки.

Если же нарушения связаны с работой печени или поджелудочной железы, то во сне можно увидеть или даже есть испорченные продукты.

- Если же говорить о заболеваниях бронхиальной астмой или любыми другими недугами органов дыхания, то сны чаще отличаются своей яркостью, даже фантастичностью, проходящие в энергичном, лихорадочном темпе.

Этого человека во сне могут завалить землей, он может тонуть и смочь вынырнуть из бездны. Также, может ощущаться наличие на груди груза, мешающего дышать.

- Если во сне вы не можете найти выхода тупика, тоннеля, леса, череды комнат, темных коридоров и лестниц, если вам снятся знакомые места или люди, которые вдруг изменяются до неузнаваемости, то это является признаком наличия у вас невроза и депрессий.

- Когда во сне вы не можете стоять на ногах, или же на них надеты кандалы, тесная обувь, а также вас бьют палками, то такой сон служит сигналом к болезням позвоночника и суставов.

- Если речь идет о простудных, инфекционных заболевания, о гриппе, то во сне можно увидеть себя обнаженным, гореть в огне, пить большое количество жидкости, но при этом будет сохраняться чувство жажды.

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