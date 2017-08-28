В Минздраве объяснили, почему никогда не обнародуют контракты с международными организациями, закупающими лекарства

Во всех странах и территориях, с которыми сотрудничает ООН, агентства не публикуют контракты с правительством для широкой общественности.

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Как сообщили УНИАН в Минздраве, международные организации, закупающие лекарства для Украины, являются структурами с дипломатическим статусом.

В ведомстве пояснили, что ЮНИСЕФ и ПРООН работают по условиям Конвенции ООН о привилегиях и иммунитетах ООН, к которой Украина присоединилась в 1953 году, и внутренними процедурами системы ООН.

"Во всех странах и территориях, с которыми сотрудничает ООН, агентства не публикуют контракты с правительством для широкой общественности. Структуры ООН не могут адаптировать свои международные процедуры и стандарты к каждой из почти 200 стран мира и территорий, с которыми они сотрудничают, поэтому одним из требований сотрудничества с этими организациями является конфиденциальность и готовность сотрудничать по их правилам. Так сотрудничают правительства практически всех стран мира, и Украина не является исключением", - подчеркнули в Минздраве.