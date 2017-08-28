97% украинцев считают, что медицинская помощь должна предоставляться независимо от материального состояния больного.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в июле-августе 2017 года.

В то же время 84% респондентов поддерживают инициативу об открытии информации о благотворительных взносах государственных служащих на медицинские нужды.

83% опрошенных отметили, что поддерживают распределение расходов на лечение таким образом, что 70% платит государство, а 30% (или меньше) пациент. Около 80% считают, что финансирование на лечение ветеранов АТО должно быть приоритетным.

Меньше всего респондентов поддерживают инициативы о том, что медицинские работники должны иметь право работать на принципах предпринимательства и платить меньшие налоги (51%), и государство может отказаться оплачивать лечение в случае, если человек не заботится о своем здоровье (44%).