Более 70% украинцев доверяет советам о лечении, полученным от знакомых

Более 70% украинцев доверяют советам по лечению, полученным от родственников или друзей.

Читайте такжеУкраина лидирует по уровню материнской и младенческой смертности в Европе – ЮНИСЕФ

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в июле-августе 2017 года.

Отмечается, что 71% больше доверяет советам относительно лечения или ведения здорового образа жизни, полученным от родственников и друзей. В то же время 68% респондентов указали, что доверяют рекомендациям врачей скорой помощи, 66% - медсестрам, 65% - фармацевтам и аптекарям, 63% - семейным врачам и терапевтам.

Согласно результатам опроса, 51% опрошенных доверяют советам преподавателей медицинских специальностей, еще почти столько же (46%) - спортсменам. Советам священников и служителей церкви доверяет треть опрошенных (31%), а вот к народным целителям и экстрасенсам прислушиваются лишь 15%.

Также 47% опрошенных считают, что за последние два года общее качество государственных медицинских услуг в Украине ухудшилось. Лишь 10% увидели улучшение. Треть (34%) считают, что в уровне качества государственных медицинских услуг ничего не изменилось, 9% затруднились ответить.