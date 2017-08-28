Отделения для новорожденных на 96% обеспечены жизненно необходимыми препаратами - Минздрав

11:06, 28 августа 2017
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В целом из государственного бюджета 2016 года на закупки по данной программе выделено 51,1 млн гривен.

Фото: УНИАН

Crown Agents на 100% исполнили заказ Минздрава и закупили препараты для лечения дыхательных дыхательных расстройств у новорожденных (сурфактанты).

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Как сообщили УНИАН в Минздраве, медицинские учреждения уже на 96% обеспечены сурфактантами, 4% готовят к отправке.

"В целом из государственного бюджета 2016 года на закупки медицинских выделено 51,1 млн гривен для приобретения 5013 лекарственных средств", - отметили в Минздраве.

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Теги: #младенческая смертность#жизненно важные препараты