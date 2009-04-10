Отрицательные эмоции у мамы - нездоровое питание у ребёнка

Матери, переживающие стресс, "задерганные", вечно переживающие и находящиеся в плохом настроении, скорее всего, передадут "по наследству" своим детям склонность к нездоровой пище. К такому выводу пришли норвежские педиатры из Университета Осло, проанализировав связь между рационом детского питания и психологическими переменными у родителей.

В обзоре приняли участие в общей сложности свыше 27 тыс. матерей. Специалисты рассмотрели факторы материнского возраста, уровня образования, семейного положения, материального дохода и количества детей. Особое внимание обращалось на вкусовые предпочтения ребёнка в возрасте 18 месяцев, когда обычно малыши привыкают к сладким и калорийным продуктам. Оказалось, что женщины, испытывающие постоянное беспокойство, гнев, грусть или неуверенность в своих силах, чаще кормят своих детей нездоровой едой и их дети часто самостоятельно выбирают вредные для растущего организма продукты и блюда. В то же время не было найдено ассоциации между личностью и настроением мамы и здоровым режимом питания у детей.

Психологи заметили, что женщины с отрицательными эмоциями и плохим настроением зачастую невнимательны к своему ребёнку и с ранних лет начинают давать малышу продукты с высоким содержанием сахара и калорий. Предположительно такая тенденция объясняется стрессовым психо-эмоциональным состоянием матери. Поэтому родителям так важно контролировать свои негативные эмоции и следить за своим настроением, подчеркивают эксперты, чтобы ребёнок рос не только психически, но и физически здоровым.

ami-tass.ru