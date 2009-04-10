7% буковинцев считают состояние здоровья неудовлетворительным

Свыше половины жителей Буковины считает состояние своего здоровья «хорошим». Почти каждый третий житель оценил состояние своего здоровья как «удовлетворительное». В то же время больными себя называют только 7% жителей области.

Как передает корреспондент УНИАН, такие результаты выборочного опроса буковинцев о состоянии их здоровья обнародовали в Главном управлении статистики в Черновицкой области.

За результатами опроса, в прошлом 2008 году в области болели 72% жителей. Каждый пятый, который перенес заболевание, отметил его влияние на повседневную работоспособность, каждый двадцатый – на жизненную активность, то есть возможность заниматься физическим трудом, посещать культурные заведения, вести активный образ жизни.

Из общего количества опрошенных лиц, каждый третий житель Буковины имел хронические заболевания или проблемы со здоровьем. Наиболее распространенными среди населения области были сердечные заболевания – 32% и гипертония – 26%. Каждый седьмой среди тех, кто имел проблемы со здоровьем, сообщил, что болеет артрозом или артритом, каждый двенадцатый – имеет язву желудка или 12-типалой кишки, а каждый тринадцатый буковинец страдает от хронического бронхита или эмфиземы легких. 78% опрошенных буковинцев сообщили, что на протяжении года обращались за медицинской помощью.

Основной причиной недоступности медицинской помощи буковинцы считают слишком высокую стоимость лекарств, медицинских товаров и услуг здравоохранения.