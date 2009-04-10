Нормальный сон помогает "очищать" мозг от ненужной информации

Хороший стабильный сон позволяет мозгу фильтровать получаемую за день информацию и при пробуждении готовиться к новым знаниям и адаптироваться к новым условиям окружающей среды, выяснили неврологи Университета Висконсина-Мэдисона /США/. Согласно полученным результатам, сон "освежает" мозг путём привлечения синапсов - областей, позволяющим клеткам взаимодействовать с другими нейронами. Открытие предполагает, что синапсы сильнее, когда мы просыпаемся после крепкого и здорового сна, а мозг "очищен" от ненужной информации. Таким образом сон экономит энергию, пространство и материал, собранный в мозговых функциях.

Учёные зафиксировали, что уровень сигнализирующих белков в синапсах между нейронами падает от 30 до 40 процентов во время сна. В конце сна синапсы резко сокращаются, а самые слабые из них могут даже вовсе исчезнуть. Теперь идея о том, что необходимо хорошо высыпаться перед экзаменом или ответственным мероприятием, подтверждена научным доказательством: благодаря ночному отдыху с утра мозг готов к обучению, обработке новой информации и будет функционировать более эффективно. Кроме того, нормальный сон важен для закрепления в памяти того, что мы узнали за день.

ami-tass.ru