Нитраты в овощах: найти и обезвредить

Нитраты - это соли азотной кислоты (селитра), которые находятся в овощах и фруктах. Существовали они еще до происхождения человека. Тем не менее, разговоры о вреде нитратов для здоровья не прекращаются. Однако проблема не в самих нитратах, а в том, какое их количество попадает в организм человека.

Согласно заключению Всемирной организации здравоохранения, безопасным считается количество 5 мг нитратов на 1 кг человеческого тела. То есть, взрослый человек может получать около 350 мг нитратов безо всяких последствий для здоровья.

Растения обладают способностью поглощать из насыщенной удобрениями почвы гораздо больше соединений азота, чем им необходимо для развития. В результате только часть нитратов синтезируется в растительные белки, а остальные попадают в организм человека в чистом виде через плоды, корни и листья овощей. В дальнейшем одни нитраты быстро выводятся из тела, но другие образуют различные химические соединения. Какие-то из этих соединений безвредны и даже полезны для организма, но другие превращают соли снова в азотную кислоту, и именно это представляет наносимый нитратами вред для здоровья.

Нитраты вступают в реакцию с гемоглобином в крови и лишают красные кровяные тельца возможности насыщать клетки кислородом. В результате нарушается обмен веществ, дестабилизируется нервная система, ослабевают защитные функции организма. Кроме того, нитраты снижают содержание витаминов в пище. Регулярное их поступление в организм человека даже в небольших дозах уменьшает количество йода, а это приводит к увеличению щитовидной железы. Установлено, что нитраты также связаны с возникновением опухолей в желудочно-кишечном тракте и способствуют развитию вредной кишечной микрофлоры, которая выделяет в организм человека токсины, что ведет к отравлениям. Так что вред нитратов для здоровья человека является неоспоримым.

Больше остальных накапливают нитраты капуста, свекла, салат, редис и редька, сельдерей, укроп, петрушка, арбуз. Как это установить? Во-первых, по размеру. Жадные до вредных веществ плоды обычно становятся крупными - это следствие применения удобрений в огромных количествах. Во-вторых, по некоторым признакам, установленным специалистами. Считается, например, что больше всего вредные соединения скапливаются у основания плода и в черенках листьев.

Повышенную концентрацию вредных веществ в арбузах, например, можно установить по желтоватым прожилкам и уплотнениям в мякоти. В богатой нитратами моркови беловатой становится сердцевина. У капусты наиболее высокие уровни нитратов в верхних листьях и кочерыжке. У огурцов вредные соединения могут быть в кожице и той части, которая прикреплена к стеблю.

В меньшей степени накапливают нитраты помидоры, лук, баклажаны, виноград.

Для начала обратите внимание на то, где выращивались овощи и фрукты, которые вы покупаете. Если их выращивала ваша соседка на участке недалеко от автомобильной трассы, лучше такие плоды не покупайте.

Обнаружив подозрительный плод, принесенный с рынка или из магазина, лучше его не употребляйте. А если не уверены, что нитратов в овощах мало, правильно обработайте плоды, прежде чем применять их для готовки. Морковь, например, лучше обрезать с двух сторон на 1 см. То же самое можно сделать с огурцами. У укропа, петрушки и сельдерея нужно употреблять в пищу только листья без стеблей. А капусту, если она подозрительна, лучше засолить, так значительная часть нитратов перейдет в рассол. При варке часть вредных соединений также переходит в бульон, причем в первые 15 минут. Именно поэтому некоторые особенно бдительные люди выливают первый отвар и доваривают овощи в новом. Правда, с вылитым бульоном теряются и микроэлементы. В вареной моркови количество нитратов снижается наполовину, а в свекле и картофеле ¬- на 20 процентов.

В суточный рацион взрослого человека должно входить около 400 г овощей. Институт питания рекомендует 128-164 кг овощей в год в зависимости от зоны проживания. Рекомендуемые нормы:

- капусты белокочанной - 32-50 кг,

- капусты цветной - 3-5,

- помидоров - 25-32,

- моркови - 6-10,

- огурцов - 10-13,

- свеклы - 5-10,

- лука - 6-10,

- кабачков и баклажанов - 2-5,

- сладкого перца - 1-3,

- зеленого горошка - 5-8,

- бахчевых - 20.

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