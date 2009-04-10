80% рыбной продукции в Украине не отвечают нормам

По результатам проверок территориальными органами из Госнадзора за качеством рыбной продукции в Украине за первый квартал 2009 года установлено, что около 80% проверенной рыбной продукции (в стоимостном измерении) не отвечает требованиям нормативной документации и действующего законодательства. За отчетный период было проверено 42 туба консервов (1 туб – 1 тыс. условных банок консервов весом около 350 г), а также 366 тонн другой рыбной продукции и морепродуктов (рыбы мороженой, холодного копчения, соленой, презерв и консерв) на общую сумму 3,784 млн. грн.

Во время проверок было выяснено, что 84% проверенных предприятий нарушают требования нормативной документации.

По результатам проверок выдано 18 предписаний о запрещении реализации 21 партии продукции, 31 предписание о запрещении выпуска и реализации конкретных наименований продукции. Вынесено 85 постановлений о применении административно-хозяйственных санкций на сумму близко 54 тыс. грн.