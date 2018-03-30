Как "борятся" с эпидемией туберкулеза в Киеве (фоторепортаж)

Фото, демонстрирующие реальное состояние помещений и сооружений Киевской городской туберкулезной больницы №2. Каждая фотография этой туберкулезной больницы в полной мере иллюстрирует преступную бездеятельность власти, унижающую не только человеческое достоинство работников и пациентов медицинского заведения, но и нарушающую абсолютное большинство норм действующего законодательства о труде.

В последний раз корпус легочных форм туберкулеза Киевской городской туберкулезной больницы №2 ремонтировался более 25 лет назад, а капитальный ремонт костно-суставного отделения – еще в 1988 году.

В городе, где насчитывается более 20 тысяч больных туберкулезом человек, в том числе 4 тысячи детей, работу врачей-специалистов этого центра сложно переоценить. Тем более что за последние годы наметилась тенденция к увеличению количества больных объединенными инфекциями - туберкулез/СПИД, туберкулез/наркомания, туберкулез/гепатит - а число детей, больных туберкулезом, с 2007 г. увеличилось почти вдвое.

Два года назад было принято выполнение распоряжения КГГА «О Программе укрепления материально-технической базы противотуберкулезных заведений г. Киева до 2011 года» (распоряжение КГГА №794 от 19.04.2006 г.). Согласно данному документу, столичная власть должна была начать реконструкцию Киевской городской туберкулезной больницы № 2 еще в 2006 году, но до сих пор не выделила на это ни копейки.

Киевская городская туберкулезная больница №2 находится под угрозой закрытия, а столичная власть за последние 3 года ни копейки вложила в укрепление ее материально-технической базы.

Больница построена в 1967 году, это самая большая туберкулезная больница столицы и единственный центр лечения туберкулеза всех типов и форм. Коечный стационар медицинского заведения составляет 400 кроватей, из которых 270 - это кровати легочного профиля.

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