В Чернигове проходит неделя без абортов

В областном центре Черниговщины проходит акция "Мамо, не убивай меня". Как передает корреспондент УНИАН, с инициативой проведения информационной кампании выступили священники Украинской православной церкви ёи Благотворительный фонд "Европа".

Во время заседания пресс-клуба реформ народный депутат Украины, президент благотворительного фонда Валерий ДУБИЛЬ сообщил, что цель акции – привлечь внимание общества к проблеме абортов.

"При нынешних условиях демографического кризиса вопроса абортов актуально как никогда,» - сказал он. В.Дубиль заметил, что за годы независимости украинские женщины сделали 30 миллионов абортов и это значит, что Украина потеряла 30 миллионов своих граждан.

В рамках акции, до 12 апреля священники будут читать лекции в школах и вузах, в храмах проведут специальные службы и молебны. В частности, в пятницу, 10 апреля, во всех храмах священники будут молиться за просветление женщин и удержание их от абортов. Также в медицинских и образовательных заведениях, на улицах Чернигова волонтеры и священники распространяют открытки с агитацией не делать аборты. К акции приобщились и отдельные медицинские заведения города – в течение недели они не делают аборты. Кроме того, организаторы планируют провести заседание "круглого стола", посвященного проблеме абортов, при участии ведущих украинских врачей и духовенства, и дискуссию в режиме прямого эфира на городском телевидении.