Виннитчина: количество отказов от БЦЖ выросло во 100 раз

В Винницкой области в прошлом году 350 родителей отказались от прививок новорожденным против туберкулеза БЦЖ, что почти во 100 раз больше, чем в предыдущие годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила главный государственный санитарный врач Винницкой области Валентина Зайцева.

"Я уже жизнь проработала в санэпидемслужбе и никогда у нас такого еще не было, чтобы 350 матерей в роддомах отказалось от проведения их детям БЦЖ", - сказала она. В.Зайцева считает, что "это ужасная цифра, особенно учитывая то, что у нас в стране объявлена эпидемия туберкулеза".

"Раньше случаи отказов от БЦЖ были единичными – 3-5, пусть 10, в год по всей области, например, из религиозных рассуждений", - рассказала она.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году в Винницкой области 41 тыс. родителей отказалась от туберкулиновых проб Манту.