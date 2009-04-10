Столичные власти ограничат продажу алкогольных напитков “в одни руки”

С 1 мая в Киеве введут новые правила продажи алкогольных напитков.

Как пишет газета “Вечірній Київ” (№46 (18381)), если раньше можно было покупать неограниченное количество алкогольных напитков, то скоро ситуация несколько изменится.

В соответствии с нововведением, киевским магазинам и киоскам розничной торговли запретят продавать одному покупателю больше одной бутылки водки, которая будет приравниваться к двум бутылкам вина, семи бутылкам пива или шести банкам слабогазированого алкогольного напитка.

Официальные сроки ограничительных правил определила городская власть, по мнению которой, уменьшение продажи алкогольных напитков будет способствовать сокращению количества киевлян, злоупотребляющих спиртным.

Также издание напоминает, что Верховная Рада на минувшей неделе приняла закон, согласно которому почти на 60% повышена ставка акцизного сбора на этиловый спирт и ликероводочную продукцию. Кроме настоящего документа, правительство ввело ежегодную индексацию ставок акцизного сбора на спирт и алкогольные напитки, которая будет зависеть от индекса потребительских цен, отмечает “Вечірній Київ”.

Однако медики считают, что такие мері не повлияют на людей, злоупотребляющих алкоголем.

“Повышение акцизного сбора, ограничение продажи спиртных напитков ощутимого результата не дадут”, – считает врач-нарколог Юрий СИВАШ.

По его словам, украинцам не свойственно кардинально менять свой образ жизни.

“Наркозависимые найдут возможность покупать не одну, а больше бутылок алкогольных изделий. Например, сначала человек пойдет в один магазин, потом зайдет в другой. Вот и вся эффективность – от этого количество любителей выпить не уменьшится”, - отметил Ю.СИВАШ.

В то же время агентству УНИАН в пресс-службе мэрии и Главном управлении по вопросам торговли и быта эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.