Жир на талии - проблемы с сердцем

Исследователи из Медицинского центра в Бостоне собрали данные о 80 тысячах человек в возрасте от 45 до 83 лет и обнаружили, что женщины, у которых имеется лишний жир на талии, на 15% чаще прочих рискуют приобрести заболевания сердца. У мужчин "с животом" сердечно-сосудистые недуги возникают на 16% чаще, чем у стройных. За время семилетнего исследования у испытуемых были зарегистрированы 1 100 случаев сердечной недостаточности, причем у 64 человек заболевание привело к летальному исходу.

Результаты этой работы в очередной раз подтвердили, что индекс массы тела (соотношение веса и роста человека), широко используемый врачами, не всегда позволяет сделать верные выводы о здоровье человека. Ранее было также установлено, что скопление жира на животе значительно увеличивает шансы развития сердечных заболеваний и диабета второго типа.

У женщин нормальной считается талия в 90, а у мужчин - в 100 сантиметров. Если объем талии превосходит эти нормы, риск возникновения проблем со здоровьем очень высок. Любопытно, что талия может не соответствовать стандартному показателю, даже если у ее обладателя нормальный индекс массы тела.

Напомним, что сердце находится в опасности и у тех, у кого толстая шея. Даже имея относительно тонкую талию, толстошеий человек чрезвычайно рискует приобрести проблемы с сердцем. Дело в том, что чем толще у человека шея, тем ниже у него уровень "хорошего" холестерина и выше содержание глюкозы в крови.

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