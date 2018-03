Велосипедные прогулки помогают вылечить мигрень

Врачи опровергли миф, согласно которому физические упражнения усиливают головную боль за счет дополнительного напряжения. Для этого медики заставили людей с мигренью ездить на велосипеде.

Появились новые данные, свидетельствующие, что некоторые типы физических нагрузок хорошо переносятся и показаны людям, страдающим мигренями. Обнаруженные факты указывают на то, что в рамках этих нагрузок у людей не только снижается частота приступов, но и повышается качество жизни.

Исследователи изучали реакции пациентов с подтвержденным диагнозом "мигрень", фиксируя изменения в их состоянии до, во время и после нагрузок. Испытания проводились на базе одной из самых популярных сейчас в мире аэробных тренировок - сайклинге. Комплекс тренировки разработали специально для того, чтобы обеспечить максимальный уровень потребления кислорода тканями организма без ухудшения состояния участников эксперимента.

После окончания эксперимента исследователи определили, что уровень оксигенации действительно возрастал в значительной степени, а ухудшения в состоянии пациентов не наступало как непосредственно в период эксперимента, так и в течение месяца после него. Медики отметили, что снизились показатели ключевых источников страданий, таких как:

- количество приступов мигрени,

- продолжительность каждого приступа,

- интенсивность боли во время приступа,

- количество потребляемых для купирования приступа лекарственных средств.

Люди, периодически страдающие головной болью и приступами мигрени, чаще всего ведут более пассивный образ жизни по сравнению с остальными, избегая физических нагрузок из страха приступов. Это, в свою очередь, приводит к снижению выносливости и гибкости организма, ухудшая его общее состояние. Таким образом, наличие определенных и регулярных физических нагрузок в жизни людей, страдающих мигренями, обязательно.

"Пока не разработано оптимальное сочетание и количество физической нагрузки для таких людей. Поэтому есть необходимость пристальнее изучить проблему и влияние аэробных упражнений, чтобы сравнить их воздействие с традиционными лекарственными способами борьбы с мигренями и в итоге разработать комплекс адекватных физических упражнений, предотвращающих развитие недуга", - сообщила доктор Эмма Варкей (Emma Varkey), один из авторов исследования.

Статья с результатами работы опубликована в The Journal of Head and Face Pain.

podrobnosti.ua