Медики рассказали об основных симптомах энтеровирусной инфекции

Энтеровирусная инфекция – это группа острых вирусных заболеваний, которые поражают детей и взрослых.

Характерной особенностью этих инфекций является чрезмерное многообразие клинических форм - от бессимптомного течения или незначительной лихорадки в менингоэнцефалитов, миокаритов и т.п.

Группа энтеровирусов содержит более 100 опасных вирусов для человека.

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Медики подчеркивают, что передается энтеровирусная инфекция, как правило, фекально-оральным путем, через предметы обихода, загрязненные руки, при несоблюдении правил личной гигиены, но не исключен и воздушно-капельная передача, как при ОРВИ.

Также возможно инфицирование при купании в открытых зараженных водоемах. Если в месте отдыха, в частности, в бассейнах, уже были случаи заболевания, медики не советуют купаться.

Инкубационный период (от заражения до появления первых симптомов заболевания) обычно достаточно короткий, всего 2-3 дня, поэтому заболеть можно как во время отдыха, так и в ближайшее время после возвращения домой.

Характерные симптомы - незначительное повышение температуры тела, покраснение горла, сыпь на ладонях и ступнях. При возникновении симптомов - немедленно обращайтесь к врачу.

Чтобы избежать заболевания, соблюдайте правила личной гигиены, тщательно мыть руки перед тем, как принимать или готовить пищу, после посещения туалета и пребывания в местах больших скоплений людей. Используйте чистую воду, если не уверены в качестве воды - прокипятите. Мойте овощи и фрукты перед употреблением. Тщательно готовьте пищу, проваривайте или прожаривайте продукты питания перед употреблением.