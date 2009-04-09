Сахар и крупы фасовали в антисанитарных условиях

Отечественные налоговики обнаружили очередной подпольный цех, в котором фасовали сахар и крупы, не только без документов, а еще и в антисанитарных условиях.

В этот раз налоговая милиция разоблачила предпринимателя из Мариуполя, который организовал настоящее производство. Бизнесмен скупал сахар и разные крупы в Донецкой и Луганской областях. Четыре наемных работника паковали их в подпольном цехе. За сутки расфасовывали почти 2 тонны круп и сахара. Налоговые милиционеры также изъяли десятки тонн сырья.

В целом же с начала 2009 года украинские налоговики обнаружили 380 подпольных производств, на которых было товара почти на 260 миллионов гривен.

likar.info