Минздрав отсрочил закупки лекарств по обновленному Нацперечню основных лекарств

Министерство здравоохранения Украины отстрочило закупки лекарств по обновленному Национальному перечню основных лекарственных средств на 1 января 2018 года, сообщила на своей странице в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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«Несмотря на то, что у регионов было 6 месяцев подготовиться к закупкам лекарств, которые входят в новый Национальный перечень, они тормозят реформу и не готовы к новым правилам», - написала Супрун.

Она сообщила, что в сентябре Министерство здравоохранения собирает представителей регионов в Киев на тренинги для специалистов областных департаментов и управлений здравоохранения, которые помогут им научиться точнее рассчитывать потребность в лекарствах.

По словам Супрун, к концу года учреждения здравоохранения смогут закупить и отпустить пациентам препараты, которые включены в Государственный реестр лекарственных средств без привязки к Национальному перечню.

«А мы за это время доработаем перечень лекарств и внесем необходимые изменения, чтобы дополнить список препаратов. Мы должны хорошо поработать вместе, чтобы граждане получили больше качественных лекарств», - отметила руководитель министерства.

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Как сообщал УНИАН, с 1 июля 2017 года вступило в силу правительственное постановление от 16 марта № 180 «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета министров», которым в новой редакции утвержден Национальный перечень основных лекарственных средств, закупки которых осуществляются на всех уровнях учреждений здравоохранения за бюджетные средства. При этом предельный размер снабженческо-сбытовой (оптовой) надбавки, который насчитывается до задекларированного изменения оптово-отпускной цены, не должен превышать 10%. Предельный размер торговой (розничной) надбавки, начисляемой к закупочной цене, не должен превышать 10%.

Справка УНИАН. Национальный перечень основных лекарственных средств – это перечень безопасных лекарств с доказанной эффективностью, которые государство будет гарантировать пациенту бесплатно путем рационального использования государственных средств. Он сформирован на основе базового перечня ВОЗ и доказательств эффективности, безопасности и экономической целесообразности лекарственных средств. Разработке Национального перечня предшествовало определение приоритетных для Украины заболеваний и состояний.