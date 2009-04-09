Сердце самовосстанавливается после инфаркта

Учёные из института Каролинска (Karolinska Institutet) смогли определить, обновляются ли клетки сердечных мышц и как часто это происходит.

Споры о том, может ли сердце полноценно восстановить свою деятельность после инфаркта, ведутся давно. Однако теперь у одной из сторон появилось весомое доказательство своей правоты.

В статье, опубликованной в журнале Science, шведские учёные показали, что у 25-летних людей ежегодно обновляется порядка 1% кардиомиоцитов (клеток сердечной мышцы), с возрастом этот показатель снижается (до 0,45% у 75-летних жителей планеты). Получается, что в течение всей жизни человек "изнашивает" и меняет порядка половины кардиомиоцитов.

Обнаружить этот факт биологи смогли, разработав свой собственный метод определения продолжительности жизни клеток. Он основан на измерении содержания изотопа углерода-14.

Это вещество наводнило воздух и воду в ходе ядерных испытаний во времена холодной войны. Постепенно накапливаясь в клетках растений и животных, оно перешло и к человеку. После прекращения испытаний в 1963 году количества изотопа стали уменьшаться. Теперь же, замеряя концентрацию углерода-14 в ДНК клеток, можно установить время жизни тех или иных тканей.

Известно, что в человеческом организме некоторые клетки могут просуществовать всего неделю (после чего их заменят новые), другим суждено работать всю жизнь индивидуума. Как и почему у разных типов клеток варьируются скорости обновления, до сих пор не ясно.

Шведы взялись за изучение сердца, так как болезни именно этого органа уносят жизни чуть ли не большинства людей на планете.

"Потеря кардиомиоцитов после сердечного приступа приводит к нарушениям работы жизненно важного органа. Наше открытие поспособствует дальнейшим исследованиям в этой области, что может привести к появлению препарата, который мог бы стимулировать процесс появления новых клеток", — заявляет в пресс-релизе института профессор Джонас Фризен (Jonas Frisén).

Впрочем, некоторые учёные полагают, что и этой скорости обновления в некоторых случаях вполне достаточно для того, чтобы восстановиться после инфаркта.

Фризен же заявляет, что в ближайшем будущем его группа планирует исследовать обновление клеток у больных, перенёсших сердечный приступ. Возможно, тогда выяснится, что в этом случае сердце увеличивает скорость восстановления клеток.

newsland.ru