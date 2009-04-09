Энергетические напитки разъедают зубную эмаль

Если вы ежедневно пьете спортивные напитки во время физических упражнений, то нелишне будет узнать, что такой выбор не только обеспечит тело энергией, но и подвергнет опасности здоровье ваших зубов. Стоматологи Университета Нью-Йорка установили, что популярные энергетики из-за высоких уровней кислоты приводят к зубной эрозии.

Длительное употребление спортивных энергетиков существенно повреждает зубную эмаль, позволяя кислотам буквально съедать гладкое покрытие зуба и проникать в зубную ткань, в результате чего зуб размягчается и ослабляется. Впервые американские врачи доказали, что лимонная кислота в спортивных напитках способствует эрозивному повреждению зубов.

В исследовании для испытаний использовались зубы коров, поскольку структура зубной ткани животных близко схожа с человеческой. Половина образцов была помещена в спортивный напиток от 75 до 90 минут, чтобы сымитировать его потребление в течение дня, а половина в воду. При тестированиях учёные рассмотрели действие самых продаваемых энергетиков. Результаты показали, что состав спортивных напитков значительно влияет на развитие эрозии и размягчения зуба. По словам дантистов, чистка зубов сразу после потребления спортивного напитка может только усугубить проблему зубной эрозии, поскольку смягченная эмаль очень чувствительна к абразивным свойствам зубной пасты. Медики рекомендуют снизить до минимума употребление энергетиков, а выпив такой напиток подождать, по меньшей мере, полчаса, прежде чем почистить зубы кислотно-нейтрализующей и обогащённой минералами зубной пастой.

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