В Кременчуге Полтавской области найдено 25 килограммов ртути
12:11, 09 апреля 2009Страна
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Чрезвычайное происшествие
Вечером 8 апреля в городе Кременчуге Полтавской области на улице Черкасской были найдены почти 25 килограммов ртути в 23 термостатах из нержавеющей стали.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
Горноспасателями МЧС "живой металл" был отправлен в специальное хранилище для дальнейшей утилизации.
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