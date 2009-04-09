В Кременчуге Полтавской области найдено 25 килограммов ртути

Вечером 8 апреля в городе Кременчуге Полтавской области на улице Черкасской были найдены почти 25 килограммов ртути в 23 термостатах из нержавеющей стали.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Горноспасателями МЧС "живой металл" был отправлен в специальное хранилище для дальнейшей утилизации.