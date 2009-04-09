Содержание нитратов в водозаборе Львова в 3 раза превысило норму

По информации главного государственного санитарного врача Львовской области по результатам лабораторных исследований проб воды, отобранных во время плановой проверки из локального водозабора КП “Теребля” в смт Рудно (Железнодорожный район г.Львова) установлено отклонение от государственного стандарта за содержанием нитратов - 148,2 мг/дм3, при нормативном показателе 45мг/дм3.

Главным государственным санитарным врачом Железнодорожного района г. Львова вынесено постановление о временном запрещении эксплуатации водозабора КП “Теребля”.

В связи с прекращением подачи воды, вынесены постановления о запрещении функционирования средней школы №74, детского учебного заведения №180. Временно запрещено функционирование объектов торговли, общественного питания, соцкультбыта, лечебно-профилактических заведений смт Рудно.

Специалистами государственной санитарно-эпидемиологической службы Железнодорожного района г. Львова проведена проверка водозабора и консультация со специалистами “Укрзападгеологии” относительно возможных причин загрязнения питьевой воды.

31.03.09 проводилось выкачивание воды из скважин.

Государственной санитарно-эпидемиологической службой проводится постоянный мониторинг инфекционной и соматической заболеваемости жителей поселка. Главному врачу 5 городской клинической больницы г. Львова направлено предписание относительно проведения лабораторных исследований крови в населения, особенно детей, которые будут обращаться за медицинской помощью.

За результатами проведенной поселковым советом инвентаризации децентрализованных источников водоснабжения в поселке насчитывается в собственных домоволодениях 140 колодцев и скважин.

Санэпидстанцией Железнодорожного района г.Львова составлен протокол о наложении финансовой санкции на КП "Теребля" за подачу населению воды, которая не отвечает требованиям государственного стандарта.

Повышение заболеваемости населения поселка, в т.ч. детей на инфекционные и соматические заболевания, не регистрируются.

Вопрос остается на контроле держсанепидслужби Львовской области.

moz.gov.ua