26,3 млн грн - для контроля качества иммунобиологических препаратов

Правительство выделило 26,3 млн грн для проведения первоочередных мер по подготовке и аккредитации лаборатории по контролю качества медицинских иммунобиологических препаратов Центра иммунобиологических препаратов.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров, соответствующее распоряжение принято на заседании правительства 8 апреля.