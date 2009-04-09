26,3 млн грн - для контроля качества иммунобиологических препаратов

11:10, 09 апреля 2009
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Внимание правительства

Правительство выделило 26,3 млн грн для проведения первоочередных мер по подготовке и аккредитации лаборатории по контролю качества медицинских иммунобиологических препаратов Центра иммунобиологических препаратов.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров, соответствующее распоряжение принято на заседании правительства 8 апреля.

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