Анализ грудного молока покажет предрасположенность к раку груди

Анализ клеток из грудного молока кормящих матерей может послужить простым и быстрым способом выявления риска рака груди, считают учёные Университета Массачусетса /США/. Предполагается, что в материнском молоке находятся метилированные гены, указывающие на потенциальные раковые изменения в грудной области. Тест будет предназначаться для молодых женщин, благодаря чему появится возможность диагностировать болезнь своевременно.

Рак груди очень редко диагностируется среди молодых девушек и женщин детородного возраста, но медики не знают причины, почему в большинстве случаев у женщин среднего и пожилого возраста изменения в грудных клетках влекут за собой опасные дефекты и развивают опухоль. Таким образом, ранее обнаружение изменений в ДНК /процесс метилирования/ грудной ткани станет одним из ключевых методов ранней диагностики и предотвращения рака молочной железы, уверены врачи.

Грудное молоко содержит миллионы клеток для изучения из всех желез в груди, что значительно расширяет охват оценки риска заболевания. Чем раньше будет определён риск рака, тем раньше начнётся лечение, которое на ранних этапах проходит гораздо легче, эффективнее и безопаснее для общего здоровья, утверждают терапевты.

ami-tass.ru