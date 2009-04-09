В Великобритании пациенты умирают от голода
За год - 242 человека
В 2007 году в государственных больницах Великобритании от недоедания умерло 242 человека. Это рекордный показатель за прошедшие десять лет. В 1997 году таких смертей было 209. Всего с 1997 по 2007 год от голода скончалось 2311 пациентов.
Наихудшая ситуация наблюдается в метропольном графстве Уэст-Мидлендс, где за десять лет от голода умерло 409 пациентов. Чаще всего жертвами недоедания в британских больницах становятся пожилые люди, сообщает Daily Mail.
Как отмечает издание, еда в больницах настолько невкусная, что пациенты отказываются от нее - ежегодно остаются нетронутыми 11 миллионов порций.
Однако, предположить ситуацию, когда умирающий от голода человек откажется от невкусной пищи, сложно.
Гораздо правдоподобнее выглядит другая указанная причина: зачастую посуду с пищей ставят вне досягаемости пожилых пациентов с ограниченными возможностями. При этом медсестры и сиделки заявляют, что они слишком заняты для того, чтобы кормить больных.
Представители Консервативной партии не замедлили отметить, что статистика смертей от недоедания в больницах начала ухудшаться в год прихода к власти лейбористов.