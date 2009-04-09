Нервозность во время беременности приводит к беспокойному сну малыша

Младенцы более вероятно будут просыпаться среди ночи в возрасте 6-12 месяцев, если их мамы во время беременности страдали от депрессии, повышенного беспокойства или много нервничали.

Различные психологические и нервные расстройства во время беременности затрагивают качество детского сна в первый год жизни, на 23% увеличивая риск беспокойного сна у новорожденных в 6 месяцев и на 22% - в возрасте 12 месяцев. Плохой сон у малышей служит клиническим фактором риска проблем сна в трёхлетнем возрасте, что, в свою очередь, в дальнейшем приводит к поведенческим проблемам и вредит обучению, говорят педиатры. Кроме того, частое пробуждение ребёнка по ночам нарушает материнский сон, ухудшая настроение, вызывая усталость и стресс.

В исследовании Американской академии медицины сна участвовало 874 женщины в возрасте от 20 до 34 лет. Психологи рассмотрели признаки депрессии и тревожности у беременных женщин, а затем проанализировали качество сна их младенцев. Число детей, которые в возрасте до года просыпались, по крайней мере, один раз в ночное время, было выше у женщин с нервными расстройствами: 52% новорожденных в возрасте 6 месяцев и 46% в 12-месячном возрасте.

По мнению врачей, детские проблемы со сном могут стать хроническими и привести к серьёзным последствиям для психического благополучия как самого малыша, так и мамы, поскольку психические проблемы у женщин, лишенных нормального сна и уже подверженных депрессии, будут обостряться.

ami-tass.ru